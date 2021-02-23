UNIQLO X Troye Sivan UT，590元。（UNIQLO提供）

Jurassic World UT，讓侏羅紀恐龍穿上金屬外衣，590元。（UNIQLO提供）

UNIQLO即起到3月初，推出4大「當代藝術系UT」，主題橫跨音樂、電影、平面設計與藝術能量，包括經典電影《侏儸紀世界》，與日本機械美學大師空山基，一同跨越時空創作出「Jurassic World X Hajime Sorayama UT」，讓遠古時代的恐龍穿上金屬外衣，瞬間充滿時尚未來感。

而人氣澳洲新生代美男歌手Troye Sivan，也首次與UNIQLO聯名推出「Troye Sivan UT」，透過繽紛多彩的印花描繪獨有風格，表達勇敢活出真我；還有UNIQLO品牌Logo設計師「佐藤可士和」親自操刀的「KASHIWA SATO UT」系列，以上共一口氣推出24款UT，不出國也能與世界級藝術接軌。

其中澳洲人氣歌手Troye Sivan，在全球圈粉無數，年僅25歲即被《時代》雜誌評選為「25位最有影響力的青年」，這次與UNIQLO合作推出「Troye Sivan UT」系列，Troye Sivan也親自參與相片印花製作，以其專輯《Blue Neighbourhood》、《Bloom》、《In A Dream》等為靈感，使用不同素材拼貼，加上彩虹般繽紛色彩，搭配Troye Sivan個性化細節設計，不分性別的中性寬鬆剪裁，表達活出最真實的自我。