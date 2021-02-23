APUJAN首度攜手adidas Originals 於2021秋冬系列「夢中搜查令」合作。（adidas Originals提供）

APUJAN邀請許瑋甯出演全新2021秋冬系列「夢中搜查令」。（APUJAN提供）

adidas Originals攜手台灣設計品牌APUJAN，於倫敦時裝周線上發佈2021秋冬系列「夢中搜查令」，包括新科影帝莫子儀、金馬最佳男配劉冠廷、影劇女神許瑋甯，與甜美女星宋芸樺聯袂現身。

秀中穿搭的adidas Originals經典Stan Smith系列鞋款，於2021年起啟用環保材質，提取APUJAN全新系列解謎於不同夢境與記憶的概念，Stan Smith鞋款如同貫穿過去與未來的存在，在這段時空旅程中引領眾人探索未知的奇幻世界。

秀中飾演潛入他人夢境的偵探莫子儀，巧妙運用自己詩集的名稱「我在片中是失眠的人」為角色點評，笑說第一次穿詹朴設計的服裝，是去年的金馬獎，那次也很幸運得獎，希望以後每年都能穿他的服裝。宋芸樺則透露，首次看秀體驗便是到倫敦參加APUJAN時裝秀，當時感到很震撼，這次演出結合故事與走秀的拍攝形式，同樣也讓她印象深刻。