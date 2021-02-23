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ARS雅偲皮膚科診所院長陳昱璁，同時也是東妍診所副院長、Mdmmd.明洞美學診所副院長、衛生福利部雙和醫院皮膚科兼任主治醫師、台北醫學大學公共衛生博士候選人。。（陳昱璁提供）

資深彩妝師Azzurro分享口罩妝容防曬上妝術。（Azzurro提供）

春日櫻花盛放，天氣轉暖，豔陽高照，許多人誤以為戴上口罩就能防曬，為破解消費者口罩防曬迷思，以及如何兼顧口罩妝容與防曬，本報有請ARS雅偲皮膚科診所院長陳昱璁、資深彩妝師Azzurro坐鎮解惑。

陳昱璁醫師表示，最近常見的醫療用口罩對於紫外線有部分物理性遮蔽的效果，但真的要防曬，口罩僅僅是補助作用，尤其是紫外線中的UVA，沒有證據顯示口罩能抵擋UVA，而UVA是造成肌膚曬黑老化的重要元凶。

陳昱璁從常見的遮陽傘分享，遮陽傘可以阻擋紫外線是因為傘布的編織密度高、塗有防曬塗料、布料顏色越深黑防曬效果越好，反觀口罩，編織不可能像陽傘那麼密，不然會無法呼吸，也不會塗有防曬塗料、大部分口罩都是淺藍、綠、粉、黃色系，所以口罩防曬能力有其限制。

以專業皮膚科醫師的角度來看，陳昱璁認為，口罩內部悶熱，容易促進皮膚分泌油脂，加上口罩內側水氣、分泌物、殘妝的殘留，及口罩內面與肌膚的摩擦，都會加重痘痘、搔癢、紅疹等症狀，若要同時防曬、上妝，特別容易滋生痘痘。因此他建議，上妝方面的建議淡妝就好，用粉餅、蜜粉等，透氣度高的「粉狀」質地為佳，粉底液、遮瑕膏局部遮瑕用，減少使用粉底乳霜或氣墊粉餅等較偏油脂且悶熱的質地，保養品以清爽為主，例如凝露、凝膠或偏水性的乳液，而美容油、乳霜等高滋潤度保養品則應避免。

防曬乳方面，由於防曬係數越高，越容易有增加出油、致痘的風險，上班族使用上建議選擇SPF15到30，PA＋到PA＋＋的防曬乳即可，搭配遮陽傘和遮陽帽來加強防曬。最後陳昱璁醫師也特別提醒，下班回家後可以立即進行基礎的臉部清潔，降低口罩痘生成，淡妝也不要過度洗卸，能減少肌膚負擔。

資深彩妝師Azzurro分享，保養程序後，使用防曬後，3到5分鐘後再戴上口罩，補防曬時先用面紙按壓後，使用噴劑式防曬補充，如果是有上妝習慣的人，外出防曬可以用噴霧式或是防曬粉餅，避免因為口罩摩擦或是悶熱掉妝，他也建議，可以使用定妝噴霧後再出門，

Azzurro也回應消費者最關心口紅不要沾口罩的小巧思，就是使用口紅後，用透明蜜粉拍上，減少沾染在口罩上的機會，另外，現在市面上已經有專門為上妝容也可以選擇上妝專用口罩道具，避免與臉部接觸。