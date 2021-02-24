南韓辣媽網紅ohttomom(오또맘)擁有甜美臉蛋與170cm高䠷體態在網路上迅速竄紅，IG狂吸87萬名粉絲追蹤。而她除了本身的IG帳號與網友們分享生活及健身影片外，近日也更新了好久沒用的小號，為自家品牌所推出的泳裝試穿，大方秀出凹凸有致的火辣身材。

Ohttomom穿著風格一向大膽，也經常透過IG與粉絲們互動分享健身及穿搭心得，但她為了與平常的生活分開，也特別創立了另一個帳號與網友分享自創品牌的試穿報告。而許久沒更新的她，近日突然再度PO出新品試穿影片，只見她穿著空服員造型及細肩帶貼身泳裝，對著鏡子自拍，不吝嗇的秀出曼妙的好身材，最後一個拉動肩帶的動作，令網友看得直噴火。

除此之外，Ohttomom近日也頻頻更新主帳號，在最近曬出的抖音影片中，僅穿著一件蘋果綠深U比基尼搭配同色系丁字褲，隨著音樂扭動臀部，火辣的水蛇腰與腹部曲線讓網友忍不住暴動，直呼「辣到噴鼻血」，吸引超過3.8萬人觀看。

事實上，Ohttomom雖已生下1子並曾在直播影片中透露自己是單親媽媽，但憑著正面的態度及努力經營自創品牌而受到不少女性的支持，加上她經常透過IG分享積極健身的影片及性感的穿搭照，使她圈粉無數，即使出現酸民砲轟，人氣依然持續上升。