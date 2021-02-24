日本18歲「最強新二代」木村光希(Koki)，近日為日本版時尚雜誌《ELLE Japan》慶祝25周年紀念再次登上封面，而她也難得穿上低胸洋裝展現知性、性感的一面，吸引網友熱烈討論。

木村光希於2018年出道，便憑著亮麗的外表與170cm高䠷身材，加上戲劇天王老爸木村拓哉，與歌手老媽工藤靜香的超強明星光環，使她成功橫掃時尚界，接續登上各大時尚雜誌的封面，並成為CHANEL、Coach、LV等各大精品爭相合作的模特兒，粉絲遍布全亞洲，IG更坐擁327萬人追蹤。

木村光希身為國際精品品牌BVLGARI的形象大使，也再次受邀登上時尚雜誌《ELLE Japan》，並為其慶祝創刊25周年紀念拍攝一組美照，在公開的照片中，木村光希除了以最自然的妝容，穿上T桖及坦克背心來襯托出簡單又細緻的項鍊外，她也罕見的穿上超低胸的吊帶洋裝小露性感，秀出火辣深溝與半球曲線，加上堅定的眼神，電得網友頭暈轉向，直呼「太美了」。

今年木村光希即將從東京國際學校畢業，外傳她將不再繼續升學、全力衝刺演藝事業，為此與媽媽工藤靜香陷入冷戰，使木村拓哉夾在兩母女之間相當為難，也引起外界一番論戰。近日，她還特別為大陸的選秀節目《創造營2021》錄製一段加油影片，讓不少人懷疑她是否將登上舞台，再度掀起熱烈討論。