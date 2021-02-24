好萊塢知名以色列女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，憑著電影《神力女超人1984》的超高票房而紅遍全球。近日受邀登上時尚雜誌《W Magazine》的她，在個人社群平台上率先公佈一張美照，露出修長的美腿，引起網友熱烈討論。

蓋兒加朵自己PO出的照片中，穿著一件低胸平口洋裝，洋裝領口蕾絲的剪裁與貼身的亮片設計，使蓋兒加朵凹凸有致的身材曲線一覽無遺，加上「邪惡視角」的拍攝角度與性感高跟鞋的加持，讓她一雙美腿顯得更加纖細修長。她還在照片中加碼一張零修圖的短裙私服穿搭做對比，吸引超過93萬人按讚。

另外，蓋兒加朵多日前也曾曬出一張火辣的黑白照吸引網友熱議，只見她穿著吊帶馬甲上衣，大方秀出飽滿的上圍曲線，並對著鏡頭露出堅定又性感的眼神。原來這是當初她為了得到《神力女超人》的角色，特別從以色列的特拉維夫市(Tel Aviv)，飛了30個小時到LA試鏡時所拍攝的，她在PO文中除了感謝當初為她試鏡的導演查克史奈德(Zack Snyder)外，也意外透露差點要放棄演戲的念頭，而引發話題。

蓋兒加朵擁有精緻的五官與178cm高䠷身材，2004年贏得「以色列小姐」頭銜後便代表國家參加「環球小姐」的選美比賽，雖沒有得名但也因此開啟了模特兒之路，登上各大時尚雜誌封面，並進入演藝圈積極試鏡，陸續在《玩命關頭》系列電影及《非法999》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等電影中嶄露頭角，2017年更憑著《神力女超人》聞名全球，人氣持續攀升。