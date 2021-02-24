大陸健身網紅陳暖央以蘿莉臉蛋及姣好身材圈粉無數，身高163公分、體重45公斤的她，體脂率僅10%-14%左右，靠著纖瘦體型及健康形象晉升健身界女神，不僅被譽為「最美教練」，更深受大批男性粉絲喜愛，她近日穿上西裝大秀水蛇腰曲線，超辣身材一曝光立刻引發熱議。

陳暖央日常除了分享健身辣照與運動影片，更會時不時發出火辣穿搭或度假美照，目前在IG上有超過47萬的追蹤者支持，她近日穿上酪梨綠色西裝外套搭配白色短版平口Bra，運用中空穿法讓緊緻的超深腹肌一覽無遺，下半身選穿灰色系格紋褲，卻使出小心機把褲頭的鈕扣打開，讓白色小褲成為亮點，尺度大膽又性感。

陳暖央在先前的情人節，也換上 Calvin Klein 內衣褲套裝展現身材，完美腹部線條及水蛇腰令人全看傻，她在拍攝中舉起雙手，可看出就連手臂線條也鍛鍊得相當精實，好身材讓粉絲們看了直呼：「女神好辣」、「線條真漂亮」、「最漂亮的女神」、「完美身材」等。

陳暖央的超狂馬甲線及S體態全靠認真鍛鍊而來，她也曾在個人 Youtube 頻道大方發出胸部訓練的影片教學，她表示，大多數人會過多的注重於練腹肌、練臀、馬甲線，反而忽視胸，唯有全方位鍛鍊才能避免外擴、副乳及下垂問題。