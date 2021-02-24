美國28歲饒舌歌手卡蒂B(Cardi B)，以火辣身材與豪放的作風而聞名。近日發行全新單曲《Up》的她，受邀登上知名雜誌《Interview Magazine》，並在其中大膽全裸秀出葫蘆型的火辣身材，挑戰讀者們的視覺感官。

卡蒂B私底下作風十分大膽，也經常以前衛又誇張的穿搭造型吸引網友的注意。這次她在雜誌中也不改浮誇的穿搭風格，先是以鏤空亮片造型洋裝搭配寬袖手套來吸睛，接著再換上網狀透視裙，「上空」趴在鏡子上，巧妙的遮住重要部位；最後一個造型更是精彩，只見卡蒂B直接脫掉外衣，全身只穿著盔甲長靴，同樣只用雙手遮住三點，火辣曲線及刺青一覽無遺，令網友看得直噴鼻血，吸引超過上萬人按讚。

另外，卡蒂B也在個人IG上公開當天拍攝時的造型側拍，並順便為自己的新歌做宣傳，火辣的造型及傲人的雙峰曲線，再度讓網友忍不住留言「太辣了」。

卡蒂B出道前曾多次在網路上發表爆發性言論，以及公開自己曾做過脫衣舞孃的工作而打開知名度，IG狂吸8379萬人追蹤，後來甚至紅到演出真人秀「Love&Hip-Hop: New York」並趁勢推出專輯成功進入演藝圈，以饒舌創作女歌手的身份，接續推出《Bodak Yellow》、《I Like It》、《MONEY》、《Please Me》等多手夯曲，即使與饒舌歌手老公Offset的負面新聞不斷，人氣依然居高不下。