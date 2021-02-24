韓國男星宋仲基主演的 Netflix 黑色幽默風韓劇《黑道律師文森佐》(Vincenzo)，在上週末火熱開播第一集，女主角全汝彬過去以電視劇《浪漫的體質》受到關注，這次一開場即以一身氣勢逼人的時髦套裝搭配灰色 FENDI Peekaboo ISeeU Medium 包款現身，展現不凡女王霸氣。

Peekaboo IseeU 為 FENDI 於秋冬20系列中推出的經典包款 Peekaboo 重新設計新款造型，完美體現出 Peekaboo 包多變雋永的一面，將不斷在每一季的不同系列中重新詮釋出新的形象。

全汝彬一開場即以時髦套裝搭配灰色FENDI Peekaboo ISeeU Medium包氣勢現身。（圖／品牌提供）

全新的 Peekaboo IseeU 包款採用了嶄新的手風琴褶造型，一打開包蓋便會露出大大的「微笑」，露出的內袋可以更換為光滑皮革或珍貴皮料，並可訂製壓印個人姓名縮寫，突顯個人風範，展現 Peekaboo 獨特的內在美與 FENDI DNA。

Peekaboo IseeU 包款採用了嶄新的手風琴褶造型，一打開包蓋便會露出大大的「微笑」。（圖／品牌提供）

1925年 Adele 與 Edoardo Fendi 在羅馬創立 FENDI，接著開設首間皮包精品店及皮草工坊，以優雅、工藝、創新及風格成功在國際市場上建立品牌形象。1965年開始與 Karl Lagerfeld 合作，1992年時 Silvia Venturini Fendi 擔任 Karl Lagerfeld 在創意指導方面的副手。1994年對她委以重任，負責皮件配件方面的設計工作，又接手指導設計童裝與男裝系列。