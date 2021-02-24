被媒體封為「亞洲第一美」的南韓36歲女星克拉拉(Clara/李成敏)，出道多年憑著天使臉孔、魔鬼身材受到廣大粉絲的喜愛。而一向十分重視身材的她，近日在個人社群平台上曬出健身時的側拍，火辣的穿搭與性感的姿勢，令網友大噴鼻血。

克拉拉近幾年已將事業重心移往大陸發展，今年更是人氣大爆發，新年一開始便一連推出兩部大陸電影《大紅包》與《長安扶妖》，前者上映短短三周就創下億萬票房，使克拉拉連續三日登上「霸屏排行榜」冠軍。而接下來她也將推出古裝大戲《南宋詭事之鬼樊樓》並在其中飾演性感舞姬，讓粉絲相當期待。

克拉拉即使工作行程滿檔，但熱愛健身的她依然會經常抽空去運動，近日她在個人IG上PO出私下運動時的照片來激勵網友，照片中只見她穿著粉色運動內衣搭配白色緊身褲，對著鏡子秀出火辣的S曲線，但最後兩張照片，她竟直接對著翹臀近拍，圓潤的蜜桃臀曲線令網友忍不住暴動，紛紛留言「這身材太棒了」、「姊姊的好身材讓人太羨慕了」、「這照片讓人怎麼頂的住」引發話題。

克拉拉於2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後，逐漸在網路上累積人氣，後來也進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，2016年開始轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地迅速打開知名度。