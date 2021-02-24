西洋流行天后瑪丹娜的24歲女兒蘿德絲里昂（Lourdes Leon），以170cm好身材及前衛風格走紅，遺傳到媽媽的神基因，蘿德絲不僅顏值超高，更時常因作風大膽引發話題，是時尚潮流圈備受關注的的星二代。她近日在IG上曬出一組最新時尚辣照，因大秀美胸及長腿掀起話題。

蘿德絲里昂近日成為 Marc Jacobs 的春夏廣告代言人，她在IG上火熱曬出形象照宣傳，只見她先是換上印有滿版碎花的兩截式短版套裝，以深V低胸設計襯托事業線及纖腰，另一套則是Baby藍色的長袖針織連體衣，下半身光溜溜秀出一雙逆天長腿，搭配波浪紅髮造型看起來格外性感，頗有復古女郎氣場。

最惹火的造型則是一套外觀猶如八爪造型的內衣，除了設計前衛吸睛，更加上水鑽點綴，讓她大方解放美胸，絕美胸型令人稱羨，她更再現過去「露腋毛」的個人特色，一系列寫真光是一發出就成功吸引眾人目光。

蘿德絲曾在2019年春夏紐約時裝周以幾近全裸的貝殼內衣出場，更大膽露出腋毛，以狂野造型替 Gypsy Sport 站上舞台而爆紅，而她早在19歲就受邀替 Stella McCartney 拍攝形象照，接著成為紐約潮牌 MadeMe 專屬模特兒，後續被不少品牌相中擔任代言人，人氣日漸攀升。