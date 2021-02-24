日本29歲知名女星內田理央，2016年以日劇《月薪嬌妻》中的「五十嵐安奈」一角而爆紅，但去年夏天被媒體爆出與男團Kis-My-Ft2成員北山宏光的誹聞後便人氣急遽下降。近日她受邀為女性雜誌《ar》的邀請拍攝一系列寫真，並在其中曬出性感的事業線，吸引網友的目光。

《ar》3月號公開的照片中，內田理央穿著一件粉色超短版毛衣內搭細肩帶洋裝，對著鏡頭擺出各種嫵媚的姿勢，性感的深溝北半球也呼之欲出十分性感，而雜誌於網路上釋出的側拍短片也一樣十分吸睛，吸引超過5萬人觀看點閱。

不過，這也不是內田理央第一次秀出火辣身材，2018年曾推出大尺度的半裸寫真集的她，也曾為了宣傳登上女性雜誌的《anan》的「美乳專題」企劃封面，只見她披著一件黑色西裝外套，裡面什麼都沒穿，只用單手捧住雙峰大方展現傲人的曲線，在當時同樣在網路上引起熱烈討論。

內田理央擁有甜美外表、圓潤大眼，加上166cm的高䠷身材，自2010年參加「NTV女郎選拔比賽」脫穎而出後，便進入演藝圈成為模特兒及演員，陸續在《假面騎士Drive》、《月薪嬌妻》、《大叔的愛》、《下輩子我再好好過》等夯劇中演出，人氣不斷上升。但自從去年被拍到疫情高峰期間，多次進出男星北山宏光的家中陷入熱戀後，人氣卻一去不復返，只能靠著辣照吸引注意。