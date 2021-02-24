開元食品法籍主廚簡德尼(Denis Tremouilleres)，分享夏日甜點流行趨勢。（開元食品提供）

開元食品於今（24日）於台北內湖創意中心舉辦「初夏好食節午茶烘焙分享會」，邀請國內餐飲業者分享、交流後疫情時代的夏季甜點流行趨勢。新春開工後的首場餐飲業創意小聚，由開元食品法籍甜點主廚

簡德尼 (Denis Tremouilleres)擔任主講，曾任職多家米其林餐廳的Denis主廚，以道地法式手藝，現場展演夏季烘焙甜點，吸引業界餐飲業者齊聚交流。

雖然整體經濟環境，仍受疫情衝擊影響巨大，但據財政部統計，去年（109年）到11月為止，西點麵包加上咖啡館的總家數為8816家，比疫情前的108年同期相比，成長超過3%，表示整體烘焙餐飲市場的產值仍是正面發展，不論是連鎖展店，或創業投入開店的能量並沒有降低。據市場觀察，如何有效管控營運人力、降低技術開發成本、穩定採購品質等，成了重要的營運成功關鍵。

開元食品法籍甜點主廚簡德尼 (Denis Tremouilleres) 表示，活動除了分享今年夏季最新烘焙趨勢外，更為烘焙甜點創作者搭起互動的平台。面對炎熱夏季的到來，甜點口味訴求從冬季的重口味，轉為清新爽口，Denis主廚進一步以「覆盆子生乳酪蛋糕」為基礎，延伸出多樣化的夏季風味；另一款「雪絨起司蛋糕」，則將戀職人鮮奶加入蛋糕體，同樣是初夏時光微酸爽口的選擇。