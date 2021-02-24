24歲美國女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld），曾以電影《真實的勇氣》入圍第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角提名，後續靠在青春電影《歌喉讚》走紅，以清純可愛形象深植人心。海莉先前大膽突破自我，穿上性感馬甲拍寫真，讓粉絲們看了超驚艷。

海莉雖然有著稚嫩娃娃臉，卻是身高173公分高䠷美人，照片中，她穿著時裝設計師 David Koma 的裸色馬甲裙大秀絕美體態，以超緊身廓形的剪裁襯托纖瘦曲線，是一套雕塑感極強的洋裝，迷你的長度直逼腿根，讓她大秀窈窕曲線以及勻稱美腿，短短時間就引發騷動。

海莉近日為了替英國版《Vogue》主編愛德華·恩寧佛 (Edward Enninful)慶生，特別穿出黑色低胸內衣及緊身褲拍寫真，展現豐滿胸型及長腿，更暖心透露：「為了紀念 Edward Enninful 美好的生日。」若隱若現的腹肌讓粉絲們看了目不轉睛，接連讚嘆：「這組寫真超級好看」、「女王」、「好漂亮」。

海莉從小就以童星光環出道，在經過多方嘗試後，她在電視電影圈內都有好成績，好歌喉更被受肯定，據悉，海莉未來將出演漫威影集系列的「女鷹眼」角色，讓粉絲們都相當期待。