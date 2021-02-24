專業彩妝benefit首創磁力睫毛膏，1080元（見圖，benefit提供），再創彩妝創意，採用獨家電磁力核心棒，加上磁礦粉配方訴求能讓睫毛，透過磁力構造以磁力發散睫毛膏，實現反重力飛翹效果，LVMH實驗室認證，以輕盈濃黑磁力配方，36小時持久不暈染。