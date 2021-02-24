專業彩妝benefit首創磁力睫毛膏 發揮彩妝創意 19:322021/02/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專業彩妝benefit首創磁力睫毛膏，1080元。（benefit提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專業彩妝benefit首創磁力睫毛膏，1080元（見圖，benefit提供），再創彩妝創意，採用獨家電磁力核心棒，加上磁礦粉配方訴求能讓睫毛，透過磁力構造以磁力發散睫毛膏，實現反重力飛翹效果，LVMH實驗室認證，以輕盈濃黑磁力配方，36小時持久不暈染。 金光閃閃過春夏 Valentino高訂妝容展藝術性 170cm辣媽鏤空馬甲洩側峰 外披西裝曲線辣翻 #磁力 #benefit #睫毛膏 #專業彩妝 #首創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玩美移動擴張業務觸角 用AR試戴虛擬眼鏡 16:502021/02/22 財經 花蓮市舊鐵道商圈顛簸難行 市公所斥資千萬再現新風貌 15:002021/02/22 寶島 玩美移動 推全新AR眼鏡試戴 04:102021/02/23 產業．科技 精品彩妝Giorgio Armani高訂系列 奢華優雅吸引注目 19:272021/02/22 消費 18歲最強星二代掀衣秀小褲 短版馬甲狂噴清純魅力 11:432021/02/22 名人 全國電迎開學季 祭3C金優惠 04:102021/02/22 投資理財 舜富專業加工製造技術 廣受好評 04:102021/02/22 產業特刊 威力彩頭獎連27槓 頭獎上看7.2億元 23:532021/02/22 財經 威力彩頭獎7.2億 4星座偏財運暴衝必買 18:112021/02/23 運勢 《產業》納智捷聯手鴻華先進 首創台汽車健康科技 11:592021/02/24 財經 遠傳friDay購物防疫「她」經濟成長3成 17:232021/02/23 財經 時尚熱門新聞 170cm網拍女神穿緊身裙自拍 肩帶滑落意外洩豐滿北半球 - 名人 - 時尚 《女超人》蓋兒加朵吊帶馬甲衣超辣 邪惡視角洩神腿豐滿半球 - 名人 - 時尚 G級女星全身一絲不掛 只用手遮重點辣秀惹火身材 - 名人 - 時尚 泫雅只穿內衣緊貼男友 滾床解放惹火S曲線 - 名人 - 時尚 TWICE MOMO襯衫沒扣扯出黑bra 性感熱舞惹火身材遭看光 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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