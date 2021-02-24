過年期間許多人都把熱量拋在腦後，每天大吃大喝，除了三餐還要吃點心和宵夜，連假過後才驚覺已默默增加好幾公斤，讓人懊惱不已。悠美中醫診所李和蓁中醫師分享，其實在年節後因為好吃好睡，皮質醇下降，反而提高了新陳代謝，正是減脂的黃金時機，調整體質搭配正確飲食，減少動物性蛋白中飽和脂肪的攝取，很容易就能恢復好身材。

肥胖體質成因複雜，除了先天體質，後天飲食習慣、作息、睡眠等，都可能是瘦不下來的原因，李和蓁醫師分享，肥胖可以從體型概略可分為六型：上半身臃腫型、腹部及後腰鬆垮肥胖型、臀部大腿馬鞍脂肪堆積型、下腹鬆軟肥胖型、下肢沉重水腫型、啤酒大肚型；從體質來區分，可分為水腫型、脂肪堆積型、肌肉臃腫型。

李和蓁醫師進一步分析，從中醫角度來看，「水腫型」多由心、脾、腎虛損所造成，長久水毒滯留經絡，這種體質屬於虛胖，稍食易飽，多下半身腫，常見於久坐少動族群。「脂肪堆積型」多氣血虛弱，基礎代謝率低落，容易造成脂肪細胞囤積在腰、腹、臀，加上經絡寒凝不暢通，脂肪毒素就更加難以排出。最後「肌肉型」多半飲食無節制，工作壓力大，作息不正常，三高問題多，體態也以上半身臃腫為主。每一型都有截然不同的成因與解決方法，少吃多動並不能解決所有的肥胖問題，尤其自認為已經試過千萬種方法仍瘦不下的人，更要從「體質層面」去著手調整。

常聽到減肥就是要「少吃多動」，不過許多人卻因此被困在減肥的無限迴圈當中，少吃多動變瘦、一停止又復胖，看不到減肥的盡頭。近年的研究顯示「地中海飲食」能有效保護心血管，並被大力推廣，但很可惜的是，地中海飲食並無法讓體重顯著的下降。李和蓁醫師建議年後減脂期進行「低脂高纖維高蛋白」的飲食，但要特別注意的是，高蛋白的來源要多以植物性蛋白為主，像是鷹嘴豆、扁豆、毛豆、藜麥、綠花椰、豆漿、豆腐等，減少動物性蛋白中飽和脂肪的攝取，在熱量控制與減脂上會更有效益。

好的減重、減脂方法，必須無害並能長期融入生活來執行，才能真正養成不復胖的體質，精準的體質調整，搭配正確飲食，讓人健康的變瘦，並且更不易復胖。