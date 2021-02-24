2021年春天，NARS推出限量「迷幻恣醉系列」，將女性啜飲粉紅香檳時，帶著微醺醉意、臉上漾起的水光紅暈與迷濛眼神，轉變為迷幻的水光妝容。透過為眼神、唇和雙頰展現光感魅力，眼睛閃耀微醺光，雙唇點綴亮澤水光、雙頰透出迷幻光，充滿媚惑感的微醺妝容，就是最剛剛好的迷濛性感。

2021春妝趨勢強調「裸、光」交織出的極致性感，自然裸肌搭配迷幻水嫩光澤、點綴粉紅香檳色調，今年春天，就用低飽和度的光感魅力打造誘惑挑逗「微醺迷幻光」妝容。

NARS迷幻恣醉眼頰盤包含精心調製、令人上癮的8款微醺香檳色系絕美眼彩，添加「珍珠顯色微粒」創造自然柔美顯色光澤，運用「高科技絲滑技術」使眼影輕盈服貼更好推勻，輕鬆疊色暈染，一抹上眼即展現恣意性感。全新3款打亮色，添加首創「玻璃水光分子」能加強折射自然光澤，一抹提亮輪廓，打造融入肌膚的清澈透亮迷幻光彩。

MODEL示範NARS迷幻恣醉眼頰盤，全新3款打亮色一抹呈現細緻的光澤感。（邱映慈攝）

NARS迷幻恣醉嫩唇露搭配獨家「玻璃水光分子」加強折射，為雙唇注入香檳微醺水光澤；蘊含「果萃精華油」，鎖住唇瓣水分、舒適輕盈，運用「高科技光圈薄膜」上妝同時保養填補唇紋，全新唇露質地，薄透保濕不黏膩，用閃動的自然光，打造透出微醺水嫩感的超美唇。

MODEL示範NARS迷幻恣醉嫩唇露，先以#玫瑰香檳打底，再疊擦#酒釀櫻桃。（邱映慈攝）

全新唇露質地，一抹填補唇紋，薄透保濕不黏膩。（邱映慈攝）

NARS迷幻恣醉亮采露是創新露狀質地腮紅，添加「玻璃水光分子」，加強折射自然光澤，使雙頰呈現細緻光感，完美融入底妝，輕鬆打造立體薄透光澤感，一抹即透出水嫩微醺雙頰，宛若天生的性感光暈。

NARS迷幻恣醉亮采露可使雙頰呈現細緻光感。（邱映慈攝）

NARS迷幻恣醉亮采露顏色和光澤都非常自然，不用擔心上妝失手。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARS迷幻恣醉嫩唇露，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/3/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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