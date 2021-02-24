香奈兒珍珠光感限量彩妝系列 珍珠幻彩形象圖。（香奈兒提供）

香奈兒水潤聚光棒貝殼光，1620元。（香奈兒提供）

香奈兒光燦珍珠亮采盤限量，2270元。（香奈兒提供）

香奈兒四色眼影＃374幻彩珍珠（限量），2300元。（香奈兒提供）

香奈兒COCO晶亮水脣膏 ＃154白桃（限量），1350元。（香奈兒提供）

香奈兒COCO脣膏 ＃498 光芒（限量），1350元。（香奈兒提供）

精品彩妝香奈兒以以斜紋軟呢、小黑洋裝、長珍珠串鍊為靈感，詮釋香奈兒經典風格語彙，嘉柏麗香奈兒而言，這些配件點綴能為氣色加分，而珍珠光澤能反射到肌膚，讓肌膚展現更精緻迷人的妝感，也成為珍珠光感限量彩妝系列創作繆思，就是要讓肌膚Bling Bling。

香奈兒彩妝創意工作室汲取日本 Akoya 珍珠作為設計元素，將珍珠的白色、粉色以及某些大溪地珍珠的幻彩光澤融入其中，限量版粉狀打亮彩妝「香奈兒光燦珍珠亮采盤」印有珍珠圖騰浮雕，以珍珠光圈圍繞著雙 C 標誌，向品牌經典鈕扣致敬，使用上可以先輕刷於兩頰、太陽穴、前額、鼻樑、脣峰與下巴或任何希望光線折射的部位。

後台彩妝必備「水潤聚光棒」可賦予立體輪廓並提供打亮效果，本系列則推出兩款新色晶潤珊瑚、貝殼光，可以疊擦在經「香奈兒光燦珍珠亮采盤」打亮的部位上，水潤聚光棒也可單獨用於雙脣與眼瞼，打造出水光效果。

4色眼影 ＃374幻彩珍珠包含兩種白色，純白色與粉色珍珠粒子，以及蜜桃粉和銅紫色，可由淺到深疊擦亦可單色使用，也可將眼彩盤中最淺的色調輕點於眼頭或眉骨處作為打亮，脣彩部分則祭出COCO脣膏系列與超炫耀的脣膏更襯光澤美肌。