被媒體封為「越南第一美女」的27歲女星芝芙(Chi Pu)，以甜美臉蛋、魔鬼身材而聞名。近日她在個人社群平台上曬出火辣的泳裝辣照，辣秀前凸後翹的火辣曲線，再度令網友們暴動。

芝芙於IG上公開的照片中，穿著一件黑綠撞色U領比基尼，以「邪惡視角」的拍攝角度辣秀圓潤的蜜桃臀曲線，但下一張正面照中才發現，超短的比基尼剪裁，使她飽滿南半球若隱若現超級火辣，而自拍的全身照更將完美的身材比例完整呈現，吸引超過16萬人按讚。

事實上，芝芙私底下的穿搭風格相當前衛、大膽，除了品牌代言的需求外，她也經常在IG上曬出私服辣照。不久前她便曾PO出在家中的火辣自拍照，只見她穿著成套的紫色內衣褲，並將同色系休閒褲向下拉，大方秀出結實腹肌與火辣曲線，最後在影片中她還不忘露出嫵媚的表情，並對著鏡頭擺出惹火姿勢，成功電暈一票粉絲。

芝芙擁有甜美外貌、絕佳的9頭身完美比例，即使身高只有163cm，依然在2009年的「越南青少年小姐」選美比賽中脫穎而出，之後便以模特兒的身分進入演藝圈，陸續接演電視劇、電影及音樂劇，還曾榮獲「最佳女演員」獎，演技備受肯定。除此之外，芝芙還曾推出過單曲，加上玲瓏有緻的火辣身材，使她廣告、代言不斷，人氣持續攀升。