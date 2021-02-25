美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），出道以來一直都以前衛、火辣的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。近日登上西班牙版時尚雜誌《VOGUE》封面的她，以浮誇的服裝造型擺出各種姿勢並大秀好身材。

貝拉哈蒂德擁有精緻五官與175cm高䠷的火辣身材，與同樣是超模的姊姊吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)一同在伸展台上發光發熱，年紀輕輕便成為全球知名的超級模特兒，加上獨特的穿搭風格與品味，使她粉絲遍及世界各地，成為不少女性的流行指南，IG狂吸超過3865萬名粉絲追蹤。

日前貝拉哈蒂德在個人社群平台上曬出一系列《Vogue España》的雜誌照，照片中她以誇張的捲髮造型搭配洞洞裝、花卉貼身長裙以及拖曳平口洋裝等多種奇特造型，但其中一件透膚網紗上衣，不僅使她身材曲線完美呈現，甚至直接露出胸前兩點，令網友看得臉紅心跳，吸引超過57萬人按讚。

除此之外，貝拉哈蒂德近日也即將登上美國版《Vogue》的封面，並在個人IG上率先公開側拍花絮，修身的淺綠洋裝背部及手肘間挖空的設計，使貝拉哈蒂德凹凸有致的極致曲線與美背一覽無遺，加上俐落的ALL BACK盤髮造型與精緻的妝容，同樣令人驚艷不已。