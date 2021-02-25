想知道IG人氣高達35萬粉絲的時尚instagramer－李函，是如何突破自我、成功轉型，打造出最適合自己的個人IG風格？而從新聞主播台轉戰媒體工作並擔任廣播電台台長的林書煒，要如何跟各行各業受訪者、頒獎典禮製作單位以及公司跨部門之間……達到超高效率的職場溝通？這二位名人要來「哇哉上課」傳授多年心法，以有趣的方式讓你不用盲目學習。

疫情時代，強化了「線上」的無限可能，而「線上學習」更已然成為Y＋Z世代不可或缺的潮流新趨勢，而因此催生了「哇哉上課」，以「最時髦的線上學習平台」的品牌形象為切入點，並於三個月達成募資平台上超過200萬募資金額，也立即推出李函及林書煒兩堂獨家名人課程，親自上陣傳授心法秘技。

大部份的人都無法脫離社群，透過社群分享日常著實創造許多網紅，也成為大家可選擇另一個斜摃人生，而無法脫離的社群，就由在IG上擁有35萬粉絲的李函來擔綱線上課程導師，李函在IG上不只是IG上一張張亮眼的照片，她從自身心路歷程開始，不藏私的真實分享社群經營全攻略與工作實戰SOP，扎實完整的內容，而《自媒體經營之道－KOL必修課》絕對是有心經營自媒體的人以及粉絲們不能錯過的。

哇哉上課邀請林書煒分享《高效職場溝通術－口才優化秘笈》。(圖/品牌提供)

另一位獨家開課的媒體界名人，是從廣播節目中風格鮮明的主持、到各大頒獎典禮都能看見她優雅身影的林書煒。從事媒體工作近20年，林書煒的資歷不只含括記者、主播、電視與廣播節目主持人、各大頒獎典禮主持人、作家…..，更是現任的廣播電台台長，稱她「閱人無數」也毫不為過，深諳職場溝通的重要性與高難度的她，無疑最佳導師人選。 而《高效職場溝通術－口才優化秘笈》這堂課並非要讓你變成字正腔圓的主播，而是深入分析溝通不良的原因，提供解決方案與口才優化秘訣，同時搭配職場情境題，教你精準掌握關鍵時刻的表達技巧，一開口就成為全場焦點。

哇哉上課開站之初的五大系列課程，包含「職場關鍵必修課」、「行銷魔鬼訓練班」、「時尚產業夢幻職位」、「翻轉人生秘笈」以及「質感生活美學」，其中像是大眾都渴求《職場加薪秘技》、《小資族必備理財投資金鑰》等能切入自身的需求，透過線上進修，幫助社會人士運用零碎時間隨時隨地學習新知，除了能夠反覆觀看，也能在網站上透過留言或繳交作業，與導師互動，所以只要花一場電影的時間，就能體驗一場最有風格的學習。