韓國藝人最愛的潮牌GENTLE MONSTER襲捲時尚圈，也能看到孫藝珍及玄彬戴著它出現在韓劇中，而人間香奈兒JENNIE更愛戴它拍照PO上IG分享，身為GENTLE MONSTER忠實粉粉絲的她，也搶先體驗HAUS DOSAN 複合店的魅力。

JENNIE的英文專訪中，表示GENTLE MONSTER突破了與以往不同的店鋪裝飾，對於巨型六足機械裝置藝術品「THE PROBE」的獨特場景佈置感到驚豔，當天配戴著屬於GENTLE MONSTER 2021年全新系列中最喜歡的款式LINDA，扁長方圓滑復古框型搭配JENNIE精緻的鵝蛋臉，帶有神祕前衛的時尚感，而LINDA方形板材邊緣位置的加厚設計，讓臉型更有立體感。

BLACKPINK JENNIE戴著最喜歡的款式LINDA，扁長方圓滑復古框型搭配JENNIE精緻的鵝蛋臉，帶有神祕前衛的時尚感，讓許多粉絲迫不及待親身體驗。(圖/品牌提供)

少女時代成員TIFFANY出生於美國，擁有一口流利英文及獨特唱腔，於2017年返回美國發展，成為Ed Sheeran和Jason Mraz的師妹，今年特地回韓國為GENTLE MONSTER HAUS DOSAN開幕站台。身穿天使全白短褲裙裝，以GENTLE MONSTER 2021年度系列中的GHOST黑色墨鏡呼應她優雅的黑色長髮，猶如來自外星球的天使親臨現場，而這款GHOST突破常規的六角形鏡面設計，前框兩側連接鏡臂的金屬裝飾，為存在感強烈的線條增添了時尚美感。

少女時代成員TIFFANY身穿天使全白短褲裙裝，以GHOST黑色墨鏡呼應她優雅的黑色長髮，猶如來自外星球的天使親臨現場，勢必成為許多亞洲明星效仿的對象。(圖/品牌提供)

實力女團MAMAMOO、退貨遠征隊的人氣成員華莎深具個人特色，常以出人意料的打扮讓大家聚焦目光，華莎於HAUS DOSAN正式開幕前以帥氣成套褲裝現身，直條俐落拼接剪裁與DUA墨鏡的圓滑設計有著剛柔並濟的自信光芒。DUA以斜切式邊緣及扁型鏡框設計，打造出立體感，盡顯令人看不穿的神秘感。

南韓女團MAMAMOO、退貨遠征隊的人氣成員華莎於HAUS DOSAN正式開幕前以帥氣成套褲裝現身，直條俐落拼接剪裁與DUA圓滑設計有著剛柔並濟的自信光芒。(圖/品牌提供)

HAUS DOSAN精品複合店位於首爾江南區狎鷗亭，一樓作為特殊展演空間，將3D裝置藝術家Frederik Heyman的作品帶入現實生活，創造一個前所未見的建築場景；二樓以陳列GENTLE MONSTER光學眼鏡為主，結合極簡主義及正規的空間設計，前方螢幕播放德國新銳視覺藝術家兼攝影師Jonas Lindstroem的創作「TRUTH OR DARE真心話大冒險」；三樓陳列GENTLE MONSTER 的太陽眼鏡，以及 與藝術家Frederik Heyman超過一年時間共同創作的巨型六足機械裝置藝術品「THE PROBE」，雖然現在因疫情的關係大家無法出國，一旦等疫情退散它將會成為國人去首爾打卡的地標。