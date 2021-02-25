21歲美籍華裔高爾夫女神何沐妮（Lily）以甜美臉蛋及傲人身材引發熱議，靠著精湛球技成為名將老虎伍茲（Tiger Woods）的師妹，是當今備受關注的華裔高爾夫女將。她近日受邀擔任高爾夫球具品牌泰勒梅（TaylorMade Golf）代言人再度晉升話題人物。

何沐妮從小就開始學習高爾夫球，並展現強大天分，她在2017年宣布轉戰職業，開始參加美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）賽事，並在隔年拿下首座職業賽冠軍，光靠出色球技及亮麗外型就迅速竄紅，目前IG粉絲數已突破35萬人追蹤。

何沐妮擁有健美的焦糖色皮膚，加上傲人曲線、燦爛微笑超圈粉，個性大方的她從不吝嗇展現好身材，近日她在IG曬出對著鏡子的火辣自拍，而她選穿黑色緊身T加超短熱褲，除了ㄦ字腰搶眼，更雙腿微開大秀性感腿根，並搭配黑中筒長靴展現成熟感。

何沐妮近日在IG分享一段練球影片，只見她先是專注測量距離並擊球，展現專業的一面，私下她時不時就會在社群平台上PO出日常美照與粉絲們互動，相當懂得經營自己，在高球界人氣居高不下。