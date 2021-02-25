30歲大陸新生代女星李沁，近期因古裝電視劇《狼殿下》登上熱搜，過去她以宮廷劇《如懿傳》中後宮第一美人「寒香見」一角引發關注，以優雅氣質的形象圈粉無數，被封為「最美香妃」。李沁近日曬出一組火辣禮服寫真，以V領大露背設計驚豔眾人，展現姣好曲線。

李沁近日紮起清爽可愛的丸子頭，以一套 Raisa Vanessa 深藍色亮片裙亮相冬季奧運活動舞台，分別以V領及露背設計襯托出鎖骨、美背，一轉身的挖背剪裁令人十分驚豔，搭配閃亮耳飾點綴出霸氣感，有型展現強大女明星氣場，看起來相當亮眼有型。​​​

李沁更在現場首次挑戰唱rap，瞬間點燃歡樂氣氛，而在第二套 Viktor and Rolf 服裝中，她選穿全身猶如花團錦簇的花簇錦裙，以拼接方式融合進白色薄紗，最後腳踩裸色高跟涼鞋，大秀白皙筆直的美腿，讓166cm修長身材一覽無遺。

李沁以精緻五官及姣好身材走紅，她早在13歲時就出演崑曲《牡丹亭·遊園》、《牡丹亭·驚夢》，後續靠李少紅版《紅樓夢》中「少年薛寶釵」一角嶄露頭角，曾以自然演技奪下大眾電影百花獎最佳女主角及最佳新人提名。