想要呈現無瑕肌，不用費心思進場維修，蘿拉蜜思煥顏底妝家族全新推出「煥顏雙色遮瑕筆」，又稱為「神隱筆」，連彩妝大師絲棋老師都認證的零差評，可遮蓋常見的5大瑕疵：黑眼圈、淚溝、痘疤、斑點、痘痘，一筆通通神隱，而且持久不脫妝。

「神隱筆」首創雙色雙質地，一邊針對臉部遮瑕、一邊改善眼下暗沉，質地水潤保濕，輕薄到幾乎看不到的高遮瑕度，2合1的組合攜帶方便，出門只需帶一支，一邊拿來柔焦、掩蓋各種臉部瑕疵，一邊用來校正黑眼圈、淚溝，提亮眼下區域，讓雙眼更有精神，非常方便。

「神隱筆」首創雙色雙質地，一邊針對臉部遮瑕、一邊改善眼下暗沉。（圖／品牌提供）

「神隱筆」成分含天然二氧化矽粉末質地，達到一鍵柔焦絕美效果，最頑固的黑眼圈、淚溝、痘疤、斑點、痘痘，都能如後製般，一筆撫平、模糊、隱藏。臉部遮瑕端 (Correct) 為高顯色霧面乳霜質地，延展性極佳，輕盈且遮瑕度高，肌膚舒適透氣；眼部端 (Brighten) 珍珠光澤質地輕盈潤澤，不顯紋路，立即淡化黑眼圈、眼袋。雙頭皆為超持久配方，抗水防汗、保濕不乾澀，適合任何膚質於不同季節氣候，全年皆可使用。

「神隱筆」質地輕薄符貼，使用後不會讓眼下顯現乾紋。（圖／品牌提供）

蘊含蓮花萃取物具鎮靜舒緩成分，平衡肌膚油脂分泌，即使冒發紅痘痘，也可直接覆蓋不會惡化，最難搞定的黑眼圈及淚溝，也能藉由雙色珍珠的混合光澤，增亮眼周、掃去暗沈，讓過敏黑眼圈不復存在。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得蘿拉蜜思煥顏雙色遮瑕筆*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/3/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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