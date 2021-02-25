27歲越南女星芝芙（Chi Pu）以深邃臉蛋及傲人身材受封「越南第一美」、「人間精靈」，目前在臉書上擁有超過800萬粉絲，就連IG都吸引超過532萬位追蹤者喜愛。芝芙近日前往海邊拍寫真，穿上繃帶裝展現渾圓曲線，光是一出場就成為全場焦點。

芝芙除了氣質甜美，更有著超犯規的波濤洶湧好身材，她近日選穿一套火辣的鵝黃色兩截式短版套裝，上半身以激似繃帶的交叉設計，大方秀出雙邊直角肩，往下一看則若隱若現腹肌，下半身搭配同色系落地寬褲，在腰間驚喜挖空，讓纖腰一覽無遺，好身材令人嘆讚。

芝芙曾以9頭身完美比例在2009年的越南青少年小姐選美中脫穎而出，後續以模特兒出道進入演藝圈，曾在不少電視電影作品中露面，更主演改編自周杰倫電影《天台》的音樂劇《Thiên đài》，出道超過10年人氣持續上漲中。

面對人人稱羨的好身材，芝芙曾透露，日常除了靠重訓健身房局部鍛鍊曲線以外，更會加上性感鋼管舞，多方嘗試各種運動來維持玲瓏有緻的體態。日常她也會在分享健身辣照與運動影片，激勵粉絲們動起來，令網友們看了大噴鼻血。