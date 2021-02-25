31歲大陸女星陳小紜以精緻可愛臉蛋及168cm姣好身材聞名，她曾在宮廷劇《如懿傳》中飾演宮女「惢心」，近期因登上真人實境秀《乘風破浪的姐姐》第二季讓她再度成為話題焦點。在第二次的公開舞台表演中，陳小紜以一身國風漫畫造型登場，更曬出造型大片辣秀美腿吸睛。

陳小紜以一襲大紅色細肩帶吊帶裙華麗出場，搭配上黑髮及紅唇營造高冷的性感氣場，一改過去給人的甜美印象，變身惹火女神，絕美體態宛如漫畫人物，在她傲人的S身材襯托下，把女性曲線美與魅惑感表現到淋漓盡致。

陳小紜以一襲大紅色細肩帶吊帶裙華麗出場，把女性曲線美與魅惑感表現到淋漓盡致。（圖／摘自微博@陳小紜）

陳小紜除了曬寫真展現好身材，不忘寫下對粉絲們的祝福：「新的一年從紅里紅氣開始，祝大家好運連連，壞運除除。」讓粉絲們看了直呼：「最期待姐姐的舞台」、「姐姐不考慮副業當愛豆嗎」、「這儀態這腿條件也太好了吧」、「紜紜子好可愛」等。

陳小紜曾在宮廷劇《如懿傳》中飾演宮女「惢心」，近期因登上真人實境秀《乘風破浪的姐姐》第二季再度成為話題焦點。（圖／摘自微博@陳小紜）

陳小紜畢業於中央戲劇學院，過去以《七俠五義人間道》、《夫妻那些事》、《少年四大名捕》、《如懿傳》、《失蹤人口》為代表作品，更在楊冪、陳偉霆主演的待播新劇《斛珠夫人》中飾演「注輦公主」緹蘭一角。