日本鐘表第一品牌精工表（SEIKO）今年歡慶140周年，總裁服部真二(Shinji Hattori)昨日親自主持年度新品線上發表會，並分享品牌創立草創時期的感人故事。今年SEIKO精選四款經典表款推出歡慶140周年紀念限量表，並複刻一款1959年誕生的Alpinist腕表，也是SEIKO第一款運動款表，別具意義。

SEIKO傳承日本職人精神，不僅強調精緻工藝，且以完善的售後服務為榮，總裁服部真二特別提及1923年發生東京大地震，SEIKO本店與工坊因大火全數燒毀，品牌創始人服部金太郎的多年心血也付之一炬，店內陳列售的手表和客人委託的手表悉數燒毀、無一倖存，但他秉持企業良心與服務精神，在報紙刊登一則廣告，願意賠償全新的手表給來店維修手表的客人。

為了感念金太郎的精神，SEIKO推出四款140周年紀念限量表，包括Prospex、Astron GPS Solar、Seiko 5 Sports和Presage，皆以藍色與銀白色調的組合呈現，儘管設計、技術與個性都不相同，但都融以品牌最引以為傲的製表工藝和最新科技。

SEIKO複刻一款1959年以登山滑雪運動為訴求的Alpinist腕表，限量1959只，約3000歐元。（SEIKO提供）

SEIKO還特別複刻一款1959年以登山滑雪運動為訴求的Alpinist腕表，該表是品牌第一款運動表，是影響品牌未來數十年在計時碼表和潛水表研發的重要里程碑，今年SEIKO特別推出Alpinist復刻表款，並增添Prospex系列腕表的優異功能，更有收藏價值。