萊爾富超商獨家新上市異國冰品「Lotte黃西瓜冰棒」。（萊爾富提供）

228連續假期即將到來，萊爾富看準連假穩定的天氣，推出4款新上市冰品，包含超商獨家的Lotte黃西瓜冰棒，和Lotte水果冰棒，及新品FUTABA富士蘋果雪糕，和FUTABA王林蘋果雪糕，即起至3月23日前，到全台門市購買指定日韓進口冰品，享任選第2件6折，讓疫情無法出國的民眾，可藉由228連續假期，大啖異國冰品。

去年3月萊爾富推出超商獨家新品「樂天西瓜冰棒」，如同西瓜切片般擬真的獨特造型，不僅可吃到清涼爽口的西瓜風味，最驚艷的地方莫過於可以吃到西瓜籽；今年2月再推出韓國進口、超商獨家新品Lotte黃西瓜冰棒，以獨特小玉西瓜的造型，與真實水果風味，搶攻愛嘗鮮饕客的心。

同樣也是韓國進口、超商獨家的新冰品Lotte水果冰棒，以綜合水果酸甜滋味，塑造冰品層次豐富的口感；新品FUTABA富士蘋果雪糕，標榜可吃到如富士蘋果般的香氣。