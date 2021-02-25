曾歷經八年「戰痘」經驗的抗痘網紅Alan，秀出過往被痘瘡糾纏的慘狀照片。（本人提供）

痘痘、粉刺、油光的肌膚問題，不只是少男、少女們的煩惱，即使踏入社會的成年人，出門工作前若發現臉上冒出這些「面子」狀況，同樣會鬱悶一整天。該如何追求白皙清爽的好膚質，曾歷經八年「戰痘」經驗的抗痘網紅Alan，秀出過往被痘瘡糾纏的慘狀照片，再對比現在充滿自信的光滑肌膚，特別向大家分享他的「極簡保養」兩步驟。

自喻為「抗痘傳教士」的Alan說，當年臉部幾乎沒有一處平坦，在狀況最糟的時候，臉上同時有超過三百顆大小痘痘與酒糟肌，那時的他根本不敢出門。他花了整整八年的時間，遍尋中、西名醫，使用超過兩百款號稱可以改善或根治的護膚和抗痘產品，「結果沒有一款有效！」直到他靠自己鑽研護膚成分，諮詢專業人士，才慢慢獲得改善，重拾人生自信之餘，最後更決定運用自身經驗打造保養新品牌，幫助其他同為膚況困擾的人。

「我的方法很簡單，只有清潔與保養兩個步驟。」Alan指出，「但洗臉可不是在洗碗，搓洗那麼久那麼大力，這些都是錯誤的，重點在於『適度』兩個字。」選擇保養品同樣是基於「極簡」道理，他認為，「化妝水、精華液與面膜等各式保養品，加起來少說有數十至上百種的成分，如果通通抹在臉上，反而造成皮膚不必要的負擔，也浪費消費者的荷包與時間。」因此，「簡單保養、簡單清潔」正是Alan的做法，也是他創立品牌「SANDIAN聖研」的核心理念。

肌膚會展現出個人身體狀況和與環境互動的結果，夏天偏油、冬天偏乾是常有的狀態。Alan認為，一款好的產品，首要強調的是對肌膚是有效且無害的，接著是選用簡單的成分，來滿足肌膚的必要需求即可，所以「SANDIAN聖研」貫徹簡單清潔與簡單保養的理念，針對清潔與保養的功能，分別製作出四款產品。

Alan也提醒消費者，「不論哪一家的護膚產品，都須深入了解產品成分內容，而非盲目護膚保養，也不是抹越多瓶的保養品在臉上，皮膚就會變好」，而且購買產品前最好是選擇可以「過敏就退款」的保證，這樣的護膚品更能替消費者帶來更好、更明確的保障。