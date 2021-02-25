身兼主持人、演員和歌手三種身分的炎亞綸，近來運勢一飛沖天，不僅自己創業當老闆，新專輯《摩登原始人》創下實體銷售與兩大電台排行榜「雙料冠軍」，就連過年時玩「刮刮樂」，也幸運刮中十萬元大獎，果真是牛年運勢無法擋。

炎亞綸進棚拍攝本報時尚專題，以正式西裝搭配MIKIMOTO珍珠詮釋CEO時尚，證明男人佩戴珍珠帥又時尚。MIKIMOTO珍珠鍊12萬1000元，MIKIMOTO Double Eight珍珠長鍊35萬8000元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

炎亞綸的好運連連，吸引網民紛紛在他的臉書和IG留言「CCCCC~」吸好運，中獎達人也形容炎亞綸擁有「走過去會發亮的、亮亮的」的中獎人特質，這回炎亞綸為宣傳新專輯進棚拍攝MIKIMOTO時尚專題，以正裝搭配MIKIMOTO珍珠項鍊，同樣展現超強氣場，渾身閃閃發亮、散發迷人魅力。

炎亞綸笑著分享新專輯的創作靈感，聊的不是創業的風光和成功秘

訣，反倒是回歸生活最真實的一面，例如〈在土星露宿〉這首曲子，其實是他對現代高科技生活的反思，該如何降低物質的慾望，讓生活歸零，當世界沒有了WIFI、網路和複雜的人際關係時，什麼才是人生的真正價值。

炎亞綸近來好運連連，新專輯好評不斷又熱賣，就連過年時玩「刮刮樂」也中大獎，佩戴MIKIMOTO珍珠入鏡，渾身發亮。氣場強大，MIKIMOTO Double Eight珍珠鍊結項鍊18萬3000元，MIKIMOTO黑珍珠鑽戒32萬元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

而在〈不安室的奈美惠〉這首曲子，炎亞綸心中想到的主角人物則是他的媽媽，就像是許許多多的女性角色，曾為了家庭、孩子放棄自己的理想，但何妨「不安於室」，勇於追夢。炎亞綸透露，他的媽媽現在正在學日文、寫毛筆字，而且日文說得比他還好，「不安於室」之後，變得更快樂，也更有自信。

炎亞綸進棚拍攝本報時尚專題，身穿BOSS男裝搭配MIKIMOTO珍珠詮釋CEO的時尚品味，他笑說，很多人都以為珍珠是女人的專利，但其實時尚不應被受限，更不必分男女，像他以西裝搭配珍珠項鍊，不僅沒有違和感，反倒更加有型。

炎亞綸近來好運連連，新專輯好評不斷又熱賣，就連過年時玩「刮刮樂」也中大獎，佩戴MIKIMOTO珍珠入鏡，渾身發亮。氣場強大，MIKIMOTO Double Eight珍珠鍊結項鍊18萬3000元，MIKIMOTO黑珍珠鑽戒32萬元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊，K金款62公分， 13萬2000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Double Eight系列經典珍珠串鍊，項鍊可變化成雙鍊、長短鍊等，35萬8000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO COMMES des GARCONS聯名款珍珠串鍊，19萬9000元。（MIKIMOTO提供）