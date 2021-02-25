圖二：BRUNELLO CUCINELLI 2021秋冬女裝，利用針織獨特的觸感，帶給觀者、穿上服裝的人無限溫柔。（BRUNELLO CUCINELLI提供）

圖三：本季針織西裝外套採用非正式的剪裁表述當下的風潮，兼具優雅與舒適之感（BRUNELLO CUCINELLI提供）

後疫情時代，民眾需要心靈上的慰藉， BRUNELLO CUCINELLI在2021秋冬女裝系列中，以大自然為靈感，使服裝作為載體，將自然本真的理念貫穿其中，並保持品牌對於高工藝、簡單和諧設計的理念，傳遞一種愉悅與和諧的風格，在疫情後私人、公共領域界線變得模糊之際，盼透過服裝為傳遞愉悅與幸福。

本季圍繞於「安心自如」這個主題，利用針織品獨特的質感，帶給穿上服裝的人無限溫柔，不論是線條流暢的大衣、羽絨服、洋裝，或是搭配造型必備的包袋、鞋履，皆利用和諧的顏色打造出舒適摩登感;在後疫情時代，本季將柔美、不飽和色調等互相穿插，呈現清新明亮的視覺效果，例如將金色與奶油白、米色互相搭配，使服裝散發低調的優雅氣質，另外，疫情後人們對「天然」渴望甚鉅，品牌利用羊絨、羊毛、真絲等珍貴纖維撫慰人心，同時也利用獨特工藝呈現經典紋理、格紋，展現過人的手藝。

除沈靜卻清新的色調外，和諧的組合也是看點之一，模糊正式與非正式的界線，使服裝更有彈性排多使用場合的限制，以珍貴纖維製成的西裝套裝呈現優雅，再根據不同場合需要搭配靴子、休閒鞋或正裝鞋履，讓消費者可從容應對一天中的每個時刻。