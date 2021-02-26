英國25歲新生代女演員菲比黛内芙(Phoebe Dynevor)，今年以Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）再度爆紅。近日她受邀登上時尚雜誌《L'Officiel》的2月號封面，在網路上公開一系列美照，獲得網友一致好評。

菲比黛内芙在《L'Officiel》公開的雜誌照中，除了穿上花卉造型的鏤空洞洞洋裝以及低胸蝴蝶結小禮服外，她還不忘小露性感穿上超貼身的連身褲搭配透膚絲襪與跟鞋，還有風衣外套搭配絲質襯衫與黑色蕾絲小褲的造型；但最令大家注意的還是還是兩截式的性感短裙，透視又鏤空的剪裁使內搭黑BRA及小褲若隱若現，結實的腹肌線條也一覽無遺，令網友看得臉紅心跳，紛紛留言「小姊姊真性感」、「期待第二季」、「這組真好看」。

菲比黛内芙不久前也曾登上另一本雜誌《YOU》的封面，只見她在其中變換多套洋裝造型，並大秀凹凸有致的好身材，吸引上千人按讚。

菲比黛内芙擁有亮麗外表、清新氣質，加上一雙深邃的藍眼睛與演員父母的薰陶下，使她14歲時便出道參與電視劇《滑鐵盧路》的演出，陸續在《芒洛醫生》、《百年鄉情》、《狄更斯世界》、《第二春》、《偷拐搶騙》等影集中嶄露頭角，近期她更以Netflix影集《柏捷頓家族》再度受到觀眾熱烈討論，並期待即將播出的第二季劇情發展。