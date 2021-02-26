美國34歲好萊塢女星梅根福克斯(Megan Fox)，2007年因演出電影《變形金剛》而紅遍全球。近期與小14歲饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）打得火熱的她，日前被拍到現身街頭，火辣的私服造型立即吸引目光。

梅根福克斯近日疑似洽談新作品，被媒體拍到出現在街頭，只見她穿著寬版造型西裝外套搭配皮褲與跟鞋，外套深V又整排鏤空的鈕扣設計使她側身時飽滿半球若影若現，即使一身黑也依然有型又帥氣，讓網友忍不住留言「打扮得好精緻」、「看起來好帥」、「這造型絕了」，不過也有網友認為她臉部變化很大，直呼「越來越像金卡戴珊了」、「感覺變了一個人」、「臉好不自然」再度引發話題。

梅根福克斯擁有精緻的深邃五官與凹凸有致的火辣身材，自演出電影《變形金剛》後便成為許多男性心目中的「性感女神」，還曾在2008、2009年兩度登上英國男性雜誌《男人幫》，所舉行的「百大性感美女」排行榜第一名寶座，人氣直衝天際。雖也曾傳出她因爆紅而出現大頭症遭到業界封殺，但她還是憑著高人氣在電影《忍者龜：變種世代》、《長沙里：被遺忘的英雄們》中演出。

另外，梅根福克斯的感情生活也相當豐富，過去曾與美國男星布萊恩奧斯汀格林(Brian Austin Green)多次分合，還是在2010年順利完婚並生下3子。但梅根福克斯去年5月受邀擔任機關槍凱利的單曲《Bloody Valentine 》MV女主角後，便與凱利擦出愛的火花，兩人不僅不拒外界批評高調認愛，梅根更火速與前夫離婚結束10年婚姻，跌破眾人眼鏡。