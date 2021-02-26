段純貞牛肉麵插旗香港，圖為香港荃灣如心商場分店。（品牌提供）

六角國際餐飲集團（2732）看準台灣美食「牛肉麵」於香港千億港幣商機，攜手 Café Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股），進駐荃灣如心商場與銅鑼灣Tower 535，將段純貞牛肉麵觸角跨足香港市場，去年12月1日首店已於荃灣開幕，即便受到疫情影響，開幕當月也創下近140萬元港幣的營收；二店於今年2月在銅鑼灣開幕，受惠於香港疫情趨緩，目標兩店每月合併營業額可望突破220萬港幣，並預計下半年於港再展3間店。

六角餐飲集團董事長王耀輝表示，香港華人餐飲文化，為東南亞及亞太華人的指標，此次台灣段純貞牛肉麵希冀攜手其士泛亞控股集團，借助Café Deco Group在香港豐富的餐飲經驗，快速拓展據點。此外，段純貞也推出兩款常溫盒裝牛肉麵，將招牌「經典紅燒牛肉麵」、「半筋半肉牛肉麵」製成快煮即食包，只需加熱10分鐘，即能享受餐廳級美味。