義大利品牌Blumarine 2021秋冬女裝系列，帶領觀者回到21世紀初，娛樂、流行音樂主導時尚的時代，以小甜甜布蘭妮、芭黎絲希爾頓為靈感，像過去品牌服裝致敬，並以性感、年輕甚至帶點淘氣的清新，打破冬季的沉悶。
本季針織衫以鑲嵌鉤織技法勾勒女秀性內衣效果，保留針織舒適感並展露性感身材，同時與狂野動物印花、鑲嵌水晶展升強烈對比，而在新系列中除有品牌標誌性的浪漫玫瑰外，還添加「蝴蝶」這個元素，暗示青春少女經轉變成熟女人，散發出女性誘惑的魅力的風格。
義大利品牌Blumarine 2021秋冬女裝系列，帶領觀者回到21世紀初，娛樂、流行音樂主導時尚的時代，以小甜甜布蘭妮、芭黎絲希爾頓為靈感，像過去品牌服裝致敬，並以性感、年輕甚至帶點淘氣的清新，打破冬季的沉悶。
本季針織衫以鑲嵌鉤織技法勾勒女秀性內衣效果，保留針織舒適感並展露性感身材，同時與狂野動物印花、鑲嵌水晶展升強烈對比，而在新系列中除有品牌標誌性的浪漫玫瑰外，還添加「蝴蝶」這個元素，暗示青春少女經轉變成熟女人，散發出女性誘惑的魅力的風格。
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