安雅以一襲黑色透膚洋裝展現傲人身材，搭配搶眼紅色手拿包，與紅唇做呼應呈現性感小女人的氛圍。（CFP）

安雅著上CHANEL藍綠色小洋裝，聰明搭配深藍色髮帶呼應洋裝色塊。（CFP）

安雅著miu miu藍紅套裝，紅色鞋履、包款呼應紅藍配色外套，以淺藍襯衫、白色裙裝展現清新感。（CFP）

安雅泰勒喬伊擁有精靈面孔、窈窕身材，慧黠如她的時尚選擇總是大器且大膽，她勇於在金球獎、大都會藝術博物館慈善晚宴與電影首映上，穿著GUCCI、Dolce ＆ Gabbana或是Loewe等結構感強烈、氣勢逼人的禮服;而在那些活動亮相的粉色洋裝或俏皮迷你裙，則讓他宛若小公主般清新可人，包括CHANEL、miu miu等品牌都多次邀請她看秀。雖今年金球獎在線上開講，讓安雅少了走紅毯的機會，但她未來在時尚圈的能量仍不容小覷。