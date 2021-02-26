安雅泰勒喬伊擁有精靈面孔、窈窕身材，慧黠如她的時尚選擇總是大器且大膽，她勇於在金球獎、大都會藝術博物館慈善晚宴與電影首映上，穿著GUCCI、Dolce ＆ Gabbana或是Loewe等結構感強烈、氣勢逼人的禮服;而在那些活動亮相的粉色洋裝或俏皮迷你裙，則讓他宛若小公主般清新可人，包括CHANEL、miu miu等品牌都多次邀請她看秀。雖今年金球獎在線上開講，讓安雅少了走紅毯的機會，但她未來在時尚圈的能量仍不容小覷。
安雅泰勒喬伊擁有精靈面孔、窈窕身材，慧黠如她的時尚選擇總是大器且大膽，她勇於在金球獎、大都會藝術博物館慈善晚宴與電影首映上，穿著GUCCI、Dolce ＆ Gabbana或是Loewe等結構感強烈、氣勢逼人的禮服;而在那些活動亮相的粉色洋裝或俏皮迷你裙，則讓他宛若小公主般清新可人，包括CHANEL、miu miu等品牌都多次邀請她看秀。雖今年金球獎在線上開講，讓安雅少了走紅毯的機會，但她未來在時尚圈的能量仍不容小覷。
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