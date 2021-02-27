南韓30歲女星李侑菲(이유비)，過去曾在韓劇《善良的男人》中飾演宋仲基妹妹一角而聞名。近日她在個人社群平台上曬出「居家穿搭」，大方露出超白皙的美腿曲線，吸引超過5萬人按讚。

李侑菲對於穿搭風格向來大膽、多變，憑著高超的衣品經常在社群平台上分享各種私服及工作穿搭，先前還曾扮演各種遊戲及動漫的角色，使她受到大批粉絲的喜愛，成為不少精品指定合作的女星之一，也是許多女性的流行指南，IG吸引超過134.3萬人追蹤。

近日李侑菲再度更新近況，在貼文中表示「在家的Fashion show」，只見她臉上似乎沒有妝容，穿著一件黑白相間的絨毛外套與短褲，裡面則搭配鮮豔的藍色無袖T，與同色系休閒球鞋，坐在家中的階梯上，由下往上的拍攝角度加上燈光的照射，使她一雙白皙美腿乍現。休閒又性感的穿搭方式吸引超過5萬人按讚，網友還忍不住留言「那雙腿太絕了」、「球鞋太好看了吧」、「根本就是時尚大片」。

李侑菲擁有甜美外表、白皙的牛奶肌，加上甜美的笑容，自《善良的男人》爆紅後，陸續在《皮諾丘》、《夜行書生》、《任意依戀》、《便利店新星》、《鄰居表親》等電視劇及電影中獲得演出，演技備受肯定。今年李侑菲也將在3月推出古裝新作《朝鮮驅魔師》，令人相當期待她在劇中的表現。