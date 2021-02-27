大陸34歲知名女星楊冪，由童星身份出道後憑著甜美臉蛋與魔鬼身材，受到大批粉絲的喜愛，加上細膩的演技以及敬業的工作態度，成功晉升為「陸劇女王」。而穿搭造型一向備受矚目的她，近日被網友發現先前所穿的黑色修身洋裝與知名韓國女星Dara(朴山達拉/박산다라)撞衫，引發網友熱烈討論。

楊冪穿著風格前衛又百變，似乎沒有任何造型能夠難得了她，使她不僅是粉絲們的流行指南，更是廠商們眼中的「帶貨女王」，廣告、代言從不間斷，只要一PO穿搭照便引發話題。而先前她曾在綜藝節目上所穿的黑色深U領排扣洋裝，近日再度受到被網友挖出，只見她穿著上述洋裝搭配同色系馬丁靴，胸前隱約露出內搭的黑色蕾絲內衣與「名品美腿」，相當吸睛。

楊冪先前在綜藝節目裝所穿的低胸排扣洋裝相當吸睛。（圖／微博@女明星私服）

近日，韓星Dara受邀出席品牌開幕活動時也穿著同件洋裝，搭配黑色高跟鞋與all back髮型，雖與楊冪一樣散發酷勁女人味，網友卻一面倒的認為「還是大冪冪好看些」、「冪姐的馬丁靴與這身衣服很搭，耳環與內衣等細節都特別吸睛」、「楊冪贏很大，內衣是小心機，太性感勾人了」，但也有部分網友跳出表示「Dara都快40了，還能這麼好看已經很不錯了」引發熱議。

楊冪過去曾以童星身份出道，2006年憑著電視劇《神鵰俠侶》中的「郭襄」一角打開知名度，陸續在《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《仙劍奇俠傳三》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》、《小時代》等多部電視劇及系列電影中演出，奠定「陸劇女王」的地位，即使先前曾與香港男星劉愷威有過一段婚姻並生下一女，依然靠著正面積極的態度持續在演藝圈中發光發熱。