34歲的日本前TBS當家女主播田中美奈實(田中みな実)，日前接下知名內衣品牌的代言，近日在網路上公開一系列形象美照，大方秀出傲人的上圍曲線，令網友看得臉紅心跳。

田中美奈實雖只有153cm，大學時期卻憑著甜美臉蛋與完美的身材比例，在校園選美比賽中脫穎而出，2009年大學畢業後便進入TBS電視台擔任播報員，以清新又優雅的形象成功收服觀眾的心。但自從2019年推出第一本寫真集後便一脫成名，不僅大賣超過50萬本，玲瓏有緻的好身材，也讓她一舉拿下Orion 2020上半年寫真集銷量冠軍，成為許多人心目中的性感女神，也是各大雜誌及品牌指定合作的對象。

今年田中美奈實也接下知名日系品牌「PEACH JOHN」的廣告代言，並在官方IG上陸續釋出她所拍攝的形象照。在近日公開的照片中，田中美奈實穿著一件淺藕色針織外套看向遠方，內搭的粉色蕾絲內衣與火辣深溝一覽無遺，加上她溫柔又迷濛的性感眼神，成功電暈一票粉絲，吸引超過5000人按讚。

先前所公開的廣告短片中，田中美奈實在其中換上多套蕾絲內衣，同樣以甜出蜜的笑容與凹凸有致的好身材，電得網友直呼「會被她的笑容給融化」、「這廣告讓人想要多看幾遍」、「真的是人比花嬌」、「女神實在太美了」。