美國23歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner)，擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上「卡戴珊家族」成員的身份加持，使她迅速打開知名度。近日，凱莉珍娜除了忙著幫自家服飾及彩妝品牌拍攝形象照外，她也曬出火辣穿搭令網友們大噴鼻血。

凱莉珍娜日前為了幫姊姊「翹臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)，所推出的內衣品牌SKIMS做宣傳，特別脫掉外衣擔任模特兒，在公開的照片中大方穿上黑bra與性感小丁，對著鏡頭擺出各種嫵媚的姿勢，另外一套亮橘色的美背內衣及丁字褲，也一樣使她露出豐滿蜜桃臀，火辣身材一覽無遺，吸引超過654萬人按讚。

除此之外，被不少女粉絲奉為流行指標的凱莉珍娜，也不忘在IG上更新穿搭辣照，只見她穿著一件胸罩型的造型上衣搭配同色系長裙，不對襯的破洞剪裁，與貼身的布料，使她在強光底下惹火的身材曲現及腹肌線條立即乍現，最後面的側拍影片中，更隱約露出胸前黑影十分性感，再度引起網友暴動。

凱莉珍娜自從演出實境節目《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，雖2018年時曾為美國饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)生下1女，但兩人分手後凱莉珍娜依然以凹凸有致的葫蘆型火辣身材，在網路上吸引超過2億名粉絲追蹤，並推出自創品牌「Kylie Cosmetics」，成為一名事業有成的女企業家。