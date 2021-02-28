54歲美國女星荷莉貝瑞(Halle Berry)，以深邃的混血臉蛋及精實身材聞名，曾以2001年電影《擁抱豔陽天》奪下第74屆奧斯卡最佳女主角獎，成為首位獲獎的黑人女星，受封好萊塢女神。荷莉貝瑞近日在IG曬出運動寫真，大秀逆天美腿而引發關注。

荷莉貝瑞在進入演藝界前，多次在選美比賽中嶄露頭角，包括俄亥俄州小姐、全美少女、美國小姐、世界小姐等，而她的精湛演技更是備受肯定，陸續接下《X戰警》系列電影、《誰與爭鋒》、《貓女》、《101次新年快樂》、《金牌特務: 機密對決》、《捍衛任務3：全面開戰》等作品，以火辣「龐德女郎」形象深植人心，強大才華絲毫不被美貌所掩蓋。

雖然荷莉貝瑞身高僅有165cm，卻意外因惹火曲線襯托出高䠷感，只見她近日現身海邊，穿上一套裸色系運動BRA在沙灘上健身，以黑色粗線條勾勒出渾圓胸型，讓事業線成為一大亮點，下半身則搭配今年最夯的同色系單車褲，以穿搭展現身材，成功跟上最新潮流展現時髦態度。

熱愛運動的荷莉貝瑞，總靠著健身來維持住緊實身材，她時不時就會分享自己的健身側拍寫真，近日她更穿出一套黑色漆皮緊身衣，以背部整片鏤空的設計大秀美背，絲毫看不出年齡已經半百，堪稱凍齡界女王。