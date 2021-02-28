南韓人氣女團「Oh My Girl」靠夢幻性感形象圈粉無數，其中25歲成員YooA （柳諟我/유시아）以強大舞技受封舞蹈擔當，去年更推出新作品《Bon Voyage》，成為團內第一位發行個人專輯的成員，人氣居高不下。她近日登上時尚雜誌，更在IG曬出辣照宣傳，畫面惹火瞬間驚艷眾人。

YooA 臉蛋甜美氣質清新，個性親民的她時不時近日在IG上分享工作花絮及造型穿搭，近日她登上韓國版《Esquire》時尚雜誌，先是以一套上半身鏤空的白色毛衣搭白裙出場，隨性坐在地板上展現纖瘦美腿，完美比例讓她看起來超修長，接著更換上一套下半身透視的洋裝吸引眾人目光，成功展現嫵媚的小女人氣場。

為了迎來漸暖的春夏季，YooA 也換上飄逸感滿分的兩截式印花套裝，以短版背心搭上長裙及蛇紋長靴，看起來清爽又有風格，以性感森林風大獲好評，與不同於過去的甜美風，讓人看到她強大的時尚表現力。

YooA 以巴掌臉及洋娃娃般的精緻五官聞名，她在女團「Oh My Girl」隊內擔任領唱、主舞，空靈的嗓音讓她擁有高人氣，在團體出道5年後，去年以個人Solo《Bon Voyage》出道，目前在IG上已經吸引超過57.2萬位追蹤者喜愛。