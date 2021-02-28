資生堂研究室百年持續深入研究亞洲女性肌膚抗老科技，屢屢榮獲保養科學權威組織IFSCC大獎，不斷鑽研科技方法為求突破現況，改變肌膚未來，開啟跨時代的抗老革命。2020年推出全新激抗痕系列，甫上市立即造成轟動，全面針對黑斑、暗沉、細紋等多重老化困擾，創下萬瓶銷售佳績。2021全新推出「激抗痕亮采緊緻精華」與「激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳」，抗老再升級，重返Q彈潤豐嫩的年輕健康狀態，極速實現緊緻無瑕肌。

資生堂激抗痕系列。（邱映慈攝）

資生堂激抗痕亮采緊緻精華又稱為「火箭精華」，內含西洋菜萃取精華，能有效增強肌膚緊緻度，創造Q彈透亮，輕鬆打造緊緻V臉。質地水潤輕盈，搭配臉部按摩促進肌膚微循環，獨家高感度傳遞科技 ++™ 內含赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α、植物鏈結配方，重建肌膚修護力，讓肌膚重返年輕澎潤、緊緻與新生光采。添加亮白成分4MSK，特別針對熟齡斑、沉積斑、暗沉、細紋等多重老化困擾，讓有效成分從肌膚表層至內層滲透，肌膚重返彈潤滿點、透亮無瑕的白皙緊緻肌。早晚一分鐘臉部按摩，重拾V型臉。

黑斑剋星「火箭精華」一抹緊緻輪廓，搭配臉部按摩，輕鬆打造緊緻小V臉。（圖／品牌提供）

為達到更好的緊緻輪廓效果，按壓「火箭精華」1至2次的量，輕點在臉部及頸部位置，使用在7個部位：臉頰、鼻子、額頭、下巴和頸部，並輕輕按摩至融入肌膚。

激抗痕亮采緊緻精華乳又稱為「火箭抗皺乳」，針對肌膚下垂、鬆弛和暗沉困擾，獨家高感度傳遞科技 ++™打造雙重修護機制，打造無痕肌底狀態。「火箭抗皺乳」添加高純度維他命A(Retino)，有效深入肌底高效抗皺，使肌膚48小時長效保濕，肌膚重回新生般的緊緻、光滑、健康，淨透亮白的風采，完美校正臉部輪廓與膚色，明顯改善肌膚鬆弛與皺紋困擾。

資生堂激抗痕系列全新推出「激抗痕亮采緊緻精華」與「激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳」。（邱映慈攝）

激抗痕亮采緊緻面膜為創新兩件式設計，採用特殊材質、形狀和貼合性的專有設計，可達到立即潤澤、緊緻、提拉。Mask 1為貼合式面膜，滿滿的精華液可有效深層滲透，帶來光滑緊緻的肌膚；Mask 2為繃帶式面膜，為特殊凝膠材質，包覆性高可緊貼下巴，有效緊實並拉提肌膚。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 資生堂激抗痕亮采緊緻面膜*1盒（6入）

★公佈時間 ｜ 2021/3/11

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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