美國24歲的新生代超模泰勒希爾(Taylor Hill)，自2015年成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)的天使成員後，便以最年輕的維密天使身材而打開知名度。近日她受邀登上時尚雜誌《Vogue》的墨西哥版封面，並在個人IG上公開多張形象辣照，吸引網友的目光。

泰勒希爾擁有空靈的外表、精緻又深邃的五官，與178cm高䠷身材，14歲時便被星探挖掘進入時尚界，並在19歲時登上「維多利亞的秘密」的舞台成為最年輕的天使成員，讓她因此一戰成名，陸續登上Vogue、GQ、Numéro等多本雜誌封面，成為各大廠商指定合作的超模之一。

近日泰勒希爾再度登上《Vogue》時尚雜誌封面，在公開的一系列照片中，她化身美國70年代的性感女郎，穿上修身洋裝、蕾絲上衣、性感包裙等多套復古造型，她甚至直接穿上米色內衣與短裙大秀超狂的腹肌曲線與火辣好身材。

而其中一套西裝造型最是火辣吸睛，只見泰勒希爾穿著一件寬版西裝外套，內搭黑色吊帶連身馬甲衣，並搭配透膚黑色高統絲襪，大膽秀出一雙大長腿及飽滿的上圍曲線，性感指數瞬間飆升，令網友忍不住留言「照片太誘人了」、「快被你電暈了」、「真的是人間性感尤物」，吸引超過26萬人按讚。