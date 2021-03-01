美國51歲拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），出道多年身材依舊緊實火辣，加上凍齡的臉蛋，使她人氣始終居高不下。而經常透過個人IG與粉絲互動的她，近日曬出一張居家照，火辣的泳裝造型令網友大噴鼻血。

珍妮佛羅培茲擁有精緻五官與超狂葫蘆身型，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來還跨足影視圈，在《女傭變鳳凰》、《舞孃騙很大》等電影中創下驚人票房，也成為最高片酬的拉丁女星。去年底她更推出個人彩妝品牌「JLO Beauty」，成為全方位的女性企業家，事業攀向巔峰。

而珍妮佛羅培茲這幾日雖都在家中防疫，但她依然不忘為自創彩妝品牌所推出的防曬油宣傳。在IG公開的照片中，只見她穿著一件白色深V高衩泳裝，以側面的跪坐之姿對著鏡子自拍，豐滿的上圍曲線、結實的翹臀及腿部線條一覽無遺，吸引超過354萬人按讚，直呼「太辣了」、「身材太不科學」、「最美的女神」引發話題。

珍妮佛羅培茲為了維持身材也是下足了功夫，不僅平常只吃「有機食品」及大量的蛋白質、蔬菜、水果，她也嚴格控制自己做到不抽菸、不喝酒、不攝取咖啡因及酒精，並持續嘗試各種運動讓自己的代謝率維持在最好的狀態。