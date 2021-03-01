南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，近幾年可說是人氣大爆發，除了在各大音樂頒獎典禮上拿下多項大獎外，她所主持的網路節目《Jessi's showterview》也大受好評。即將在3月推出新單曲的她，昨日(2/28)率先在個人IG上曬出造型側拍照，火辣的「透視洋裝」將她凹凸有致好身材展露無遺。

Jessi擁有美艷外表及魔鬼身材，先前還曾在節目上大方承認整形，直率性格使她圈粉無數，IG吸引超過528萬名粉絲追蹤。去年7月她以單曲《NUNU NANA》爆紅後，再透過節目與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」，同樣掀起話題，今年更一連在《第35屆金唱片獎》、《第30屆首爾歌謠大賞》上獲得大獎，人氣直衝天際。

Jessi日前也在個人IG上宣布，即將在3月17日推出全新數位單曲，並公開一張造型側拍照。只見她穿著全身透視的流蘇洋裝，性感的薄紗材質與超短的剪裁設計，經過燈光一照，內搭黑BRA與丁字褲一覽無遺，加上「邪惡視角」的拍照角度，讓原本就凹凸有致的身材顯得更加火辣逼人，令網友看了忍不住留言「還沒宣傳就放火」、「姊姊美慘了」、「我的性感女神」、「造型太令人期待」。

另外，Jessi私下的穿著風格一向大膽、前衛，除了吸引不少精品合作外，日前也接下內衣品牌「dorosiwa」的代言，並大方在網路上曬出火辣形象照，吸引超過82萬人按讚。