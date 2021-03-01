美國24歲新生代女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)，今年以Netflix夯劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）入圍「第78屆金球獎」頒獎典禮，並奪下迷你劇的最佳女主角獎讓她又驚又喜，而她所穿的深V禮服也成為矚目的焦點。

安雅泰勒喬伊擁有阿根廷及英格蘭的混血臉孔，近170cm的高䠷身材，加上空靈的氣息，使她一出道就受到注意，陸續演出《女巫》、《詭影》、《異裂》、《變種人》、《浴血黑幫》等多部電影及電視劇；今年她也憑著影集《后翼棄兵》中的貝絲(Beth Harmon)一角，創下Netflix的超高收視率，如願在3月1日早上所舉行的第78屆金球獎頒獎典禮上，成功打敗凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、妮可基嫚(Nicole Kidman) 兩位前輩，拿下「迷你影集或電視電影」最佳女主角的寶座，演技備受肯定。

而這次的金球獎頒獎典禮雖受到疫情影響改由線上舉行，但大明星們依舊精心打扮。典禮開始之前，網路上率先釋出安雅泰勒喬伊的造型美照，只見她身穿Dior所特別訂製綠色深V晚禮服與同色系霸氣罩衫，搭配一頭亮麗金髮與Tiffany & Co.的精美飾品，使她散發貴氣與空靈魅力。幕後的花絮影片中，安雅泰勒喬伊雖只是站著讓造型師們為她打理，但凹凸有致的身材曲線與白皙的肌膚，依然相當吸睛。

接下來，安雅泰勒喬伊也將推出電影《蘇活驚魂夜》，並接下《瘋狂麥斯：憤怒道》的電影邀請，將與女星莎莉賽隆(Charlize Theron)有多場精彩對手戲，令粉絲們相當期待。