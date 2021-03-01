有「陸劇女王」之稱的大陸34歲知名女星楊冪，出道多年始終以超高顏值與火辣身材受到大批粉絲的喜愛。近日楊冪受邀登上時尚雜誌《红秀Grazia》，在其中化身上海復古女伶，時而帥氣時而性感的穿搭，獲得網友一致好評。

楊冪穿著風格一向前衛又百變，除了是廠商眼中的「帶貨女王」外，更是時尚雜誌的封面常客。但即使如此，楊冪每次的封面造型還是讓網友驚艷不已，在《红秀Grazia》釋出的美照中，楊冪先是穿上義大利時裝精品Gucci推出的高級訂製款綠色西裝外套，搭配一抹性感紅唇與烏黑長髮展現女神霸氣；隨後又換上小香風套裝短裙，並將扣子全開，辣秀內搭紅色短版上衣與深溝，加上性感的黑絲襪，令網友看得忍不住大讚「好帥」、「我老婆太美了」、「這雙腿又細又性感」。

另外，楊冪於2/28參加「微博之夜」所穿的造型，同樣引起網友熱議。在工作室公開的照片中，楊冪穿著一襲粉膚色星紗晚禮服，領口前後深U的設計與貼身的剪裁，加上優雅的中盤髮，使她整體造型看起來溫柔又不失貴氣，宛如「在逃公主」般迷人。

而當晚的活動中，網友也捕捉到楊冪的側拍畫面，只見她準備上台時，所穿著U領禮服疑似太過貼身，使她飽滿的上圍在側身時呼之欲出，再度令粉絲們暴動，在網路上瘋狂轉發引發話題。