美國43歲知名女星詹紐瑞瓊斯(January Jones)，2007年以電視劇《廣告狂人》而聞名，加上火辣的身材與凍齡的臉蛋，使她在網路上的人氣持續攀升。今日她也為了參與「第78屆金球獎頒獎典禮」的盛會，特別與女星琪蘭席普卡（Kiernan Shipka）一同穿上10年前出席金球獎紅毯時的禮服，超狂的好身材立即吸引網友的目光。

美國影視年度盛會「第78屆金球獎頒獎典禮」於今日上午盛大展開，雖因疫情的關係部分演員及導演皆改由線上的方式出席，但現場依然找來《女超人》蓋兒加朵(Gal Gadot)、芮妮齊薇格(Renée Zellweger)、奥卡菲娜(Awkwafina）等大咖明星擔任頒獎嘉賓，為冷清的紅毯增加閃閃星光。

曾憑著電視劇《廣告狂人》中的Betty Draper Francis一角而紅遍半片天的詹紐瑞瓊斯，這次雖沒有作品入圍，但她也拿出10年前出席金球獎紅毯時所穿的大紅色繃帶禮服，沒想到竟穿得下，而且身材依舊纖細火辣，禮服領口深V到肚臍以及側面鏤空的設計，使她凹凸有致的身材一覽無遺，她還不忘曬出10年前與10年後的對比照，令網友們看得直呼「太誇張了竟然都沒變」、「身材一樣好」、「一樣超美的」。

電視劇《廣告狂人》中，與詹紐瑞瓊斯飾演母女的21歲女星琪兒蘭席普卡(Kiernan Shipka)，也同樣於個人IG上曬出當年的紅毯連身裙造型，她雖坐在草地上，但依然讓網友驚呼不已，兩人成功引發話題。